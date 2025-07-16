هدى أبو النجا.. طفلة من غزة يُنهكها الجوع بدل اللعب (فيديو)

يتساقط شعرها ويذبل جسدها الهزيل، هكذا يفعل الجوع بالطفلة الغزاوية هدى أبو النجا، ضحية جديدة لسوء التغذية الحاد الناتج عن الحصار الإسرائيلي الخانق، الذي حرم أطفال قطاع غزة من الغذاء والرعاية الصحية.

وبصوت متعب قالت هدى (12 عاما) للجزيرة مباشر “أنا أعاني من سوء تغذية وشعري يتساقط، ولا توجد خضار أو فواكه أو لحوم، وطعام التكية لا يصلح لحالتي”.

وتابعت: وزني نزل من 30 إلى 20 كيلوغرام، ونفسي أسافر إلى خارج غزة حتى أتلقى العلاج، وأرجع ألعب وأجري مثل البنات وأكمل دراستي.

من جانبها، تحدثت والدة هدى بحرقة، مشيرة إلى أن ابنتها تعاني من فقر دم حاد ولا تستطيع الحركة، فضلا عن تساقط شعرها وانخفاض وزنها بشكل مستمر، في ظل الحرب والحصار الذي يمنع دخول الماء والغذاء للقطاع.

قلبي يحترق على ابنتي

وقالت الأم “قلبي يحترق على ابنتي، لأنها تعاني من الجوع ولا أجد ما أقدمه لها، وقد تم حجزها في المستشفى أكثر من مرة بسبب تدهور حالتها”.

وأوضحت للجزيرة مباشر أن هدى تحتاج إلى رعاية صحية خاصة، إذ تتفاقم حالتها أثناء تواجدها في الخيمة ويُصاب جلدها بالتقشير بسبب الحرارة الشديدة وانعدام وسائل النظافة اللازمة لحالتها.

وناشدت الأم السماح بخروج ابنتها خارج غزة لتقلي العلاج اللازم، وإنقاذ حياتها قبل فوات الأوان.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنها شخصت إصابة أكثر من 5 آلاف و800 طفل بسوء التغذية في قطاع غزة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، من بينهم أكثر من ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد.

وأشارت المنظمة، عبر منشور على منصة “أكس”، إلى أن هذه الأرقام تمثل ارتفاعًا مستمرًا للشهر الرابع على التوالي.

وحذّرت يونيسف من أن الأوضاع الكارثية في غزة تستدعي تدخلاً إنسانيًا عاجلًا، قائلة “الأطفال يواجهون خطرًا حقيقيًا على حياتهم في ظل تفشي المجاعة”.