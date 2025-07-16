وداعا للفأس.. “روبوتات” الذكاء الاصطناعي تحرث مزارع في أمريكا (فيديو)

في أحد الحقول الزراعية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بخطوات ثابتة ودقة، يتحرك “روبوت” صغير على عجلات دون أي جهد بشري، يقتلع الحشائش الضارة من بين الأعشاب.

يعتمد “الروبوت” المسمى “إليمنت” على الطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي، ليس كباقي آلات الزراعة التقليدية التي تقوم على الجهد البشري واستعمال أدوات بسيطة.

ويعدّ هذا “الروبوت” العنصر الرئيس في شركة “إيه آي جين” الناشئة، التي تسعى إلى توطيد علاقة الزراعة بالتكنولوجيا، بهدف الحد من استهلاك المبيدات الزراعية.

وقال كيني لي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “إيه آي جين” “مهمتنا هي إعادة إحياء كوكب الأرض باستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي، إذا نظرت إلى بعض التحديات العالمية الكبرى، فستجد أنه غالبا ما يتم التغاضي عن الزراعة”.

وأضاف كيني لي أن الشركة استمدت فكرة “الروبوت” المدعوم بالذكاء الاصطناعي من اختراع قديم يعود إلى مئات السنين، وهو الفأس.

وتابع: كي نعالج مشكلة الأعشاب الضارة فإننا نعيد استخدام تقنية قديمة، وهي استخدام عصا في نهايتها شفرة نسميها الفأس، نحن ندمج بين تقنية الروبوتات والذكاء الاصطناعي الحديث من جانب، والتقنية المتمثلة في العصا والشفرة، ونقدم من خلال ذلك حلا للمزارعين”.

وشرح ريتشارد ووردن، وهو أيضا رئيس تنفيذي وشريك مؤسس للشركة، طريقة عمل النظام الميكانيكي للروبوتات بقوله “كل روبوت يحتوي على عشر محركات، 6 منها مخصصة لأذرع الروبوت”.

وأوضح أنه “عندما يمر الروبوت بجوار الأعشاب الضارة، فإنه يستطيع تحديدها واقتلاعها بدقة باستخدام الفأس أثناء حركته، فهو يصيب الأعشاب الضارة وينتزعها”.

وتعتمد هذه الروبوتات بشكل أساس على الطاقة الشمسية، دون الحاجة إلى إعادة شحنها أو استبدال البطاريات كل فترة، وبهذا تصبح خيارا مناسبا لبيئة مستدامة.