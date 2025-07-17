ألوية الناصر صلاح الدين تتوعد “ياسر أبو شباب وعصابته”

أصدرت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، بيانًا شديد اللهجة، اليوم الخميس، توعدت فيه بملاحقة من وصفتهم بـ”العملاء والمرتزقة” المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتهم “المدعو ياسر أبو شباب وعصابته”، الذين اتهمتهم بالتورط في “تنفيذ مخططات صهيونية تستهدف النسيج الوطني الفلسطيني”.

وأكد البيان أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة أصدرت قرارًا بملاحقة هذه المجموعة باعتبارها خارجة عن الصف الوطني، ودعت جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى مقاطعتها اجتماعيا وعشائريا، محذّرة في الوقت ذاته من التستر على أي من أفرادها.

“تفويض كامل”

وشددت الألوية على أن الأجهزة الأمنية وأذرع المقاومة تمتلك التفويض الكامل للتعامل مع هذه الفئة، داعية كل من لديه معلومات عنها إلى التبليغ الفوري. كما أهابت بالأشخاص المطلوبين تسليم أنفسهم طوعا قبل فوات الأوان.

ووجّهت الألوية تحية إلى أهالي قطاع غزة والعائلات والعشائر الفلسطينية التي قالت إنها أسهمت في إفشال المؤامرات ومحاصرة هذه “الظاهرة الخطيرة”، مؤكدة أن زمن التهاون مع العملاء وقطاع الطرق قد انتهى.

وشكّل ياسر أبو شباب قوة خاصة في مدينة رفح، الواقعة تحت السيطرة الكاملة للقوات الإسرائيلية، بزعم تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى بعض مناطق قطاع غزة، وذلك قبل أن تُغلق إسرائيل المعابر بشكل كامل وتمنع تدفّق المساعدات إلى القطاع.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت عائلة “أبو شباب” في قطاع غزة براءتها الكاملة من نجلها ياسر أبو شباب، بعد تأكد تورطه في أنشطة أمنية خطِرة تخدم الاحتلال الإسرائيلي.