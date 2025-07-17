إغلاق ميناء إيلات بالكامل جراء الديون بسبب هجمات أنصار الله

دخل ميناء إيلات، البوابة البحرية الاستراتيجية لإسرائيل على خليج العقبة، مرحلة إغلاق شبه تام منذ يوم الأحد الماضي بعد قرار بلدية المدينة الحجز على الحسابات المصرفية للميناء نتيجة تراكم ديون مالية كبيرة.

ويعكس هذا القرار التداعيات الاقتصادية العميقة للتهديدات المستمرة في البحر الأحمر، خاصة مع تصاعد هجمات جماعة “أنصار الله” في اليمن التي أوقفت تقريبًا الحركة التجارية نحو إسرائيل.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية وصحيفة “غلوبس” الاقتصادية، تعود الأزمة إلى التوقف شبه الكامل لنشاط الميناء مع اندلاع الحرب على غزة وتصاعد تهديدات جماعة أنصار الله في البحر الأحمر، مما دفع شركات الشحن العالمية إلى تجنب المرور عبر الممرات المؤدية إلى ميناء إيلات خوفًا من المخاطر الأمنية.

ونتيجة لذلك، انعدمت إيرادات الميناء بعد فقدانه مصدر دخله الأساسي من رسوم الشحن والخدمات.

عاجل | القناة 12الإسرائيلية: إغلاق ميناء إيلات بدءا من الأحد المقبل بسبب هجمات الحوثيين وبلدية إيلات تعلن الحجز على حسابات الميناء المصرفية بسبب تراكم الديون — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) July 16, 2025

وفي خطوة لتحصيل الديون المستحقة، قامت بلدية إيلات بحجز الحسابات المصرفية التابعة للميناء، ما أدى إلى شلل شبه كامل في كافة الأنشطة التجارية والتشغيلية، باستثناء الحد الأدنى من الخدمات الأساسية غير التجارية، وفق ما أكدت القناة 12 و”غلوبس”.