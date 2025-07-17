استشهاد أسير فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد أسبوع من اعتقاله

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد الأسير الفلسطيني سمير محمد يوسف الرفاعي (53 عاما)، من بلدة رمانة بمحافظة جنين.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير أن قوات الاحتلال، اعتقلت الرفاعي من منزله في العاشر من يوليو/تموز الجاري، وكان من المفترض أن تُعقد له اليوم جلسة أولى في محكمة “سالم” العسكرية، علما بأنه كان يعاني من مشاكل في القلب وبحاجة إلى متابعة صحية مستمرة.

ارتفاع شهداء الحركة الأسيرة

وقالت الهيئة والنادي إنه باستشهاد المعتقل الرفاعي، ارتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء الحرب على غزة إلى 74 -هم فقط من عُرفت هوياتهم- في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري.

وأكدت الهيئة أن وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين أصبحت تأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور الوقت على احتجاز آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

ويأتي ذلك مع استمرار تعرّضهم لانتهاكات ممنهجة، أبرزها التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها، والجرائم الطبية، وتعمد فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، إضافة إلى سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة.

وشددت الهيئة والنادي على أن استشهاد المعتقل الرفاعي يُشكّل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلي، التي تمارس كافة أشكال الجرائم بهدف قتل الأسرى، وهي وجه آخر من أوجه الإبادة المستمرة، وامتداد لها.

جريمة استشهاد الرفاعي

وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الرفاعي، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية باتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون ارتكابها.

من جانبها نددت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بالانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين وقالت إن استشهاد الأسير سمير الرفاعي بعد أيام من اعتقاله يكشف ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من جرائم نازية يندى لها جبين الإنسانية.