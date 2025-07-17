القسام تنشر “فيديو” موجها لجنود الاحتلال في غزة وتقدم لهم وعدا (شاهد)

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا موجها بشكل مباشر للجنود الإسرائيليين المنتشرين في قطاع غزة.

ودعت القسام الجنود في المقطع إلى الاستسلام للأسر بدلا من مواجهة القتل خلال العمليات العسكرية الجارية.

وأظهر التسجيل، الذي نشرته القسام على “تلغرام”، رسائل تحذيرية بالعبرية والعربية ونصائح للجنود بضرورة تسليم أنفسهم حفاظا على حياتهم.

وكتبت القسام: “إلى جندي الاحتلال النازي في غزة، حتما سيصل إليك مقاتلونا الأشداء، فإن اخترت ألا تقاتل، ولتحفظ حياتك، ألق سلاحك وارفع يديك واتبع التعليمات الميدانية، أسير أفضل من قتيل، نعدك بالحفاظ على حياتك حتى أقرب صفقة”.

وقبل أيام، نشرت كتائب القسام، مقطعا مصورا يوثق لحظة استهداف وقتل جندي إسرائيلي بعد فراره من مركبته، قالت إنها حاولت أسره خلال عملية شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.