بيان مشترك من 10 دول عربية وتركيا بشأن التطورات الأخيرة في سوريا

أكد وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان والكويت والأردن والعراق ولبنان ومصر وتركيا، اليوم الخميس، في بيان مشترك، رفض كل التدخلات الخارجية في شؤون سوريا، وذلك عقب الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق ومناطق سورية أخرى، وشددت على دعم أمن سوريا ووحدتها واستقرارها.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن الوزراء الموقعين على البيان أجروا على مدى اليومين الماضيين محادثات مكثفة حول تطورات الأوضاع في سوريا.

ورحب البيان بالاتفاق الذي أُنجِز لإنهاء الأزمة في السويداء جنوب سوريا، والتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين في السويداء.

وأدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ورفضتها باعتبارها “خرقا فاضحا للقانون الدولي”.

وأشار إلى أن أمن سوريا واستقرارها “ركيزة للأمن والاستقرار الإقليميين وأولوية مشتركة”، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء.

وطالب البيان مجلس الأمن بتحمل “مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من سوريا.

بيان صادر عن المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية حول تطورات الأحداث في سوريا. pic.twitter.com/asEoFZWJy0 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 17, 2025

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق، الخميس، إنه حدد ما وصفها “بسياسة واضحة” تجاه سوريا، وهي “نزع السلاح جنوبي دمشق من الجولان وحتى جبل الدروز”.

وأضاف نتنياهو، مخاطبا مواطنيه، أن هناك خطا آخر للسياسة الإسرائيلية تجاه سوريا، وهي “الحفاظ على إخواننا الدروز في جبل الدروز”.

والأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا جديدا على سوريا شمل غارات على أكثر من 160 هدفا في 4 محافظات هي السويداء ودرعا المتجاورتان، ودمشق وريف دمشق.