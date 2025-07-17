بينهم 30 من منتظري المساعدات.. 93 شهيدا في غزة منذ فجر الأربعاء (فيديو)

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء إلى 93 شهيدا، من بينهم 30 شهيدا من منتظري المساعدات، وفق ما أفادت به مصادر طبية للجزيرة مباشر، فيما تخطى عدد المصابين حاجز 5,634 جريحا معظمهم في حالة ما بين متوسطة وخطرة.

وأكدت المصادر أن الحصيلة الإجمالية لضحايا المجازر الإسرائيلية بحق منتظري المساعدات فقط وصلت إلى 851 شهيدا، فيما يتواصل الاستهداف للمناطق السكنية ومراكز توزيع المساعدات جنوب قطاع غزة ووسطه.

وأفاد مراسلو الجزيرة مباشر بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر متفرقة خلال الساعات الأخيرة، كان أعنفها في مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث شن الاحتلال قصفا مكثفا على منطقتي أبو عريف والمزرعة.

ورصد مراسلو الجزيرة حصيلة تفصيلية للشهداء حسب المناطق على النحو التالي:

شمال غزة:

استشهاد طفل في الصفطاوي شمال مدينة غزة

شهيد ومصابون في شارع أحمد ياسين غرب جباليا

شهيدان بمحيط منطقة حلاوة في جباليا البلد

شهيد في شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة

شهيدان في حي الصبرة جنوب مدينة غزة

وسط غزة:

4 شهداء من منتظري المساعدات جراء قصف مدفعي وسط القطاع

5 شهداء و17 إصابة (معظمهم أطفال) إثر قصف “بلوك 3” في مخيم البريج

شهيد وجرحى إثر قصف “بلوك 1” في مخيم البريج

5 شهداء في منطقتي أبو عريف والمزرعة في مدينة دير البلح

3 شهداء بمحيط مدرسة الشهداء شمال دير البلح

عدد من المصابين في منطقة البركة جنوب دير البلح

شهيدان وجرحى بقصف بيت عزاء بشارع العشرين في مخيم النصيرات

جنوب غزة:

شهيدان وعدد من الجرحى باستهداف خيام النازحين في أصداء غرب خان يونس

شهداء وجرحى جراء تدمير مبانٍ سكنية شمال غرب رفح

وبذلك، ترتفع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 58,573 شهيدا، و139,607 مصابا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت مصادر طبية، الأربعاء، أن من بين الحصيلة 7,750 شهيدا، و27,566 مصابا، منذ 18 مارس/آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.