حريق مروّع جنوبي العراق.. النيران تلتهم مركزا للتسوق وتسفر عن مصرع 61 شخصا (شاهد)

أعلنت السلطات المحلية في محافظة واسط، جنوبي العراق، الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى “الهايبر ماركت” وسط مدينة الكوت، والذي أسفر عن مصرع 61 شخصا بينهم رجال ونساء وأطفال.

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية، إن “المحافظة فقدت ثلة طيبة من أبنائها في فاجعة أليمة”، مشددا على أن السلطات لن تتهاون مع المتسببين في هذا الحادث، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح أن نتائج التحقيق الأولية ستُعلَن خلال 48 ساعة، مضيفا “أقمنا دعاوى قضائية ضد صاحب المبنى وصاحب المول وكل من له صلة بالحادثة”.

محافظ واسط: فقدنا نحو 50 شخصاً في حادثة حريق مول الهايبر ماركت pic.twitter.com/Zz45Ki415C — واع (@INA__NEWS) July 17, 2025

ألسنة اللهب تلتهم المبنى

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصوّرة تظهر ألسنة اللهب وهي تلتهم طوابق المبنى التجاري المكتظ، وسط محاولات إنقاذ من قبل المواطنين وعناصر الدفاع المدني.

وتأتي هذه الكارثة في ظل سلسلة حرائق متكررة شهدها العراق مؤخرا مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يسلّط الضوء مجددا على غياب إجراءات السلامة العامة، لا سيما في قطاعي البناء والتجارة، فضلًا عن هشاشة البنى التحتية نتيجة عقود من النزاعات وسوء الإدارة.

يُذكر أن العراق شهد في سبتمبر/أيلول 2023 حادثا مشابها حين اندلع حريق مميت في قاعة أعراس ببلدة قرقوش بشمال البلاد، أسفر عن مصرع 134 شخصا، بسبب استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال وألعاب نارية داخل القاعة.