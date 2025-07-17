حكمت الهجري يعلّق على أحداث العنف في السويداء (فيديو)

أكد الشيخ حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الدروز في سوريا، التزام أبناء الطائفة الدرزية بروح التسامح رغم ما وصفها بـ”الاعتداءات المؤلمة” التي طالت أبناء الطائفة مؤخرا، وذلك بعد يوم من دعوته أبناء السويداء لمواصلة القتال حتى “تحرير المحافظة”، معتبرا ذلك “واجبا وطنيا وإنسانيا”.

وشدد الهجري في كلمة متلفزة، الخميس، أن “من يقوم بأعمال التخريب أو التحريض لا يمثل إلا نفسه”، محذرا في الوقت ذاته من محاولة نسب مثل هذه الأفعال لأي طائفة أو منطقة بعينها.

وأضاف الشيخ الهجري: “نرفض أن تنسب أعمال التخريب والتحريض إلى أي طائفة أو منطقة”، مؤكدا أن أبناء الطائفة الدرزية “ليسوا طائفيين ولم يكونوا يوما دعاة فتنة أو فرقة”.

ودعا إلى “ضرورة الحفاظ على الوحدة والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع السوري، وعدم الانجرار وراء دعوات التحريض والانقسام”.

والاثنين، دخلت قوات من الجيش السوري السويداء لاستعادة الأمن وحماية الأهالي، بعد اندلاع اشتباكات بين جماعات مسلحة من المكونين الدرزي والبدوي في المحافظة، خلّفت عشرات القتلى.

والأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا جديدا على سوريا شمل غارات على أكثر من 160 هدفا في 4 محافظات هي السويداء ودرعا المتجاورتان، ودمشق وريف دمشق، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 34 جراء الغارات على وسط العاصمة دمشق.

وبعد ذلك أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء ودمج المحافظة ضمن الدولة، مع نشر حواجز للشرطة والأمن الداخلي بمشاركة عناصر من أبناء المحافظة، وينص الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة مراقبة مشتركة تضم ممثلين عن الدولة ومشايخ الدروز للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأكد الشيخ يوسف جربوع التوصل للاتفاق، بينما رفض الشيخ حكمت الهجري الاتفاق وأصر على استمرار القتال.

وتزعم إسرائيل أن تدخلها العسكري في الجنوب السوري يأتي تحت غطاء “حماية الطائفة الدرزية”، في محاولة لتبرير انتهاكاتها المتكررة للسيادة السورية.