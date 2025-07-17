حوار في قمرة قيادة الطائرة الهندية المنكوبة يكشف عن سبب سقوطها

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن تسجيلا لحوار في قمرة القيادة دار بين قائدي طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية تحطمت الشهر الماضي يشير إلى أن الطيار قطع تدفق الوقود إلى محركي الطائرة.

ونقلت الصحيفة هذه المعلومات عن مصادر مطلعة على التقييم الأولي لمسؤولين أمريكيين للأدلة التي كشف عنها التحقيق في حادث تحطم الطائرة (بوينغ 787 دريملاينر) يوم 12 يونيو/حزيران في أحمد أباد بالهند مما أسفر عن مقتل 260 شخصا.

وجاء في تقرير مبدئي عن الحادث أصدره مكتب التحقيقات الهندي في حوادث الطائرات يوم السبت أن أحد الطيارين سُمع في مسجل صوت قمرة القيادة وهو يسأل زميله عن سبب قطعه لتدفق الوقود “فرد الطيار الآخر بأنه لم يفعل ذلك”.

ولم يتمكن المحققون من تحديد أيّ من الطيار سوميت سابهاروال ومساعده كلايف كوند السائل وأيّ منهما المجيب.

تحريك مفاتيح الوقود إلى وضع “الإيقاف”

وقالت وول ستريت جورنال إن كوندر، الذي كان يقود الطائرة، سأل سابهاروال عن سبب تحريكه مفاتيح الوقود إلى وضع “الإيقاف” بعد ثوان من إقلاع الطائرة من المدرج.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان هناك دليل على أن سابهاروال حرّك فعلا المفاتيح، لكنها نقلت عن طيارين أمريكيين اطلعوا على تقرير السلطات الهندية قولهم إن من المحتمل أن كوندر سحب مفاتيح التحكم في الطائرة بيده في هذه الفترة من الرحلة.

ولم يردّ مكتب التحقيقات الهندي في حوادث الطائرات أو الهيئة العامة للطيران المدني، أو وزارة الطيران المدني، أو الخطوط الجوية الهندية، أو نقابتان تمثلان الطيارين الهنود أو شركة بوينغ على طلبات من رويترز للتعليق على تقرير وول ستريت جورنال.

نفاد الطاقة من المحركين

وقال التقرير المبدئي لمكتب التحقيقات إن مفاتيح الوقود تحولت من التشغيل إلى الإيقاف بعد ثانية واحدة من الإقلاع، لكنه لم يذكر كيف تم تحويلها.

وأظهرت لقطات من دائرة تلفزيونية مغلقة أنه تم تشغيل مصدر الطاقة الاحتياطي مما يشير إلى أن الطاقة نفدت من المحركين.

وبدأت الطائرة المتجهة إلى لندن تسقط بعد وصولها إلى ارتفاع 650 قدما.

وذكر التقرير أن مفاتيح وقود كلا المحركين أعيدت إلى وضع التشغيل وحاولت الطائرة تلقائيا إعادة تشغيلهما، لكن جون نانس الخبير في سلامة الطيران قال لرويترز إن الطائرة كانت على ارتفاع منخفض وبطيئة جدا بحيث لم تتمكن من الصعود.

قتلى على الأرض

وجاء في التقرير أن الطائرة اصطدمت ببعض الأشجار ومدخنة قبل أن تصطدم بمبنى وتتحول إلى كرة نار، مما أسفر عن مقتل 241 من أصل 242 كانوا على متنها، و19 شخصا كانوا في موقع سقوطها.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الهندية كامبل ويلسون في مذكرة داخلية يوم الاثنين إن التقرير لم يجد أي عيوب ميكانيكية أو خاصة بالصيانة وإن كل أعمال الصيانة المطلوبة قد تم تنفيذها.

ولم يتضمن التقرير أي توصيات تتعلق بالسلامة لشركة بوينغ أو تلك المصنعة للمحركات.