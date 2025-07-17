شاهد: تشييع ضحايا القصف الإسرائيلي على كنيسة “العائلة المقدسة” في غزة

شيّع أهالي قطاع غزة، اليوم الخميس، جثامين ضحايا القصف الإسرائيلي الذي طال كنيسة “العائلة المقدسة” (دير اللاتين) في البلدة القديمة بحي الزيتون شمال قطاع غزة، وذلك بمشاركة وحضور رجال الدين المسيحيين والأهالي.

وكانت البطريركية اللاتينية في القدس أعلنت عن ارتفاع عدد الضحايا جراء الاستهداف الإسرائيلي للكنيسة، صباح الخميس، إلى 3 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة 9 آخرين، بينهم حالة حرجة واثنتان في حالة خطرة، كما أُصيب كاهن الرعية الأب غابرييل رومانيلي إصابة طفيفة، بحسب بيان صادر عن البطريركية.

وأوضح البيان أن الكنيسة كانت قد فتحت أبوابها منذ بدء التصعيد مأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم تحت وطأة الحرب المتواصلة في القطاع، مضيفا أن المكان تحول اليوم إلى “ساحة مأساة جديدة بفعل القصف”.

وأدانت البطريركية بشدة استهداف المدنيين ودور العبادة، ووصفت ما حدث بأنه “جريمة مؤلمة تضاف إلى سلسلة مآسي يشهدها قطاع غزة”، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية المدنيين ووضع حد للاعتداءات على بيوت العبادة.