شهيدان جراء استهداف إسرائيل كنيسة دير اللاتين في غزة (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن شخصين استشهدا بقصف إسرائيلي استهدف كنيسة دير اللاتين في البلدة القديمة شرقي مدينة غزة، صباح اليوم الخميس. كما أصيب آخرون جراء القصف.

وقالت البطريركية اللاتينية، إن أضرارا لحقت بالكنيسة بسبب الغارة الإسرائيلية.

وأظهرت مشاهد إصابة راعي الكنيسة الأب جبرائيل، الذي أجرى جولة تفقدية للمصابين في مستشفى المعمداني.

إيطاليا تندد

من جانبها أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الخميس أن ضربات إسرائيلية أصابت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة.

I raid israeliani su Gaza colpiscono anche la chiesa della Sacra Famiglia. Sono inaccettabili gli attacchi contro la popolazione civile che Israele sta portando avanti da mesi. Nessuna azione militare può giustificare un tale atteggiamento. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 17, 2025

وقالت جورجيا ميلوني في بيان إن “الضربات الإسرائيلية على غزة أصابت كنيسة العائلة المقدسة”، منددة بالهجمات على السكان المدنيين. وأكدت أن الهجمات التي تشنها إسرائيل على المدنيين منذ أشهر أمر غير مقبول، ولا يمكن لأي عمل عسكري أن يبرر هذا الموقف.