غارة في وضح النهار.. إسرائيل تستهدف سيارة في جنوب لبنان وسط تصاعد الخروقات (شاهد)

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، سيارة عند طلعة الجيش في منطقة تول – الكفور جنوبي لبنان، بصاروخ موجه، ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة واستشهاد راكبها على الفور.

وعقب الاستهداف، هرعت فرق من الدفاع المدني وسيارات إسعاف تابعة لعدة جمعيات صحية إلى موقع الحادث، وسط انتشار أمني مكثف.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة توثق اللحظات الأولى لانفجار السيارة وتصاعد أعمدة الدخان منها.

ويأتي هذا في ظل استمرار التوتر على الحدود الجنوبية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بين “حزب الله” وإسرائيل، والذي تواصل تل أبيب خرقه، حيث سجلت أكثر من 3 آلاف انتهاك، أسفرت عن استشهاد 239 شخصاً وإصابة 551 آخرين، بحسب بيانات رسمية.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب كان قد سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى يحتلها منذ عقود.