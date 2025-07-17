لأجل من عاشوا ألمها.. لبنانية تكرّس مشروعها للأيتام والمحتاجين (فيديو)

عانت اللبنانية مريم شربجي اليُتم في طفولتها، ما جعلها تقرر دعم الأطفال الأيتام والفقراء، وأنشأت لأجل ذلك مدرسة صيفية مجانية في مدينة طرابلس الساحلية.

وعن مشروعها قالت شربجي للجزيرة مباشر: من واقع اليُتم الذي عشته، قررت أن أطلق نشاطا صيفيا مجانيا لكل طفل يتيم أو غير قادر ماديا.

وأوضحت أن البرنامج يشمل أنشطة تعليمية وثقافية ورياضية، تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وقدراتهم، وإعدادهم للعام الدراسي المقبل.

وأكدت شربجي أهمية دعم الأيتام والفقراء في المجتمع، وخصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وختمت حديثها قائلة: عندما تعطي من قلبك ليتيم أو فقير، فإنك تقدم عملا إنسانيا عظيما، ولو أن كل إنسان بادر بمساعدة غيره، لكان المجتمع بأكمله في حال أفضل، لا سيما في ظل الظروف التي يعيشها لبنان.