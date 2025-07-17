لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي على مدرسة “أبو حلو” وسط غزة (شاهد)

حصلت الجزيرة مباشر على مقطع “فيديو” يوثق لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي على مدرسة “أبو حلو” التي تأوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر أن جيش الاحتلال قصف مدرسة أبو حلو في مخيم البريج بصاروخين، مساء اليوم الخميس.

ويعد هذا القصف الإسرائيلي للمدرسة هو الثاني من نوعه خلال الخميس، حيث أكد مراسل الجزيرة مباشر استشهاد 5 مواطنين جراء غارة إسرائيلية على مدرستي “أبو حلو” الشرقية والغربية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، واللتين تؤويان آلاف النازحين.

كما أسفر القصف عن حرق خيام النازحين، وتم نقل عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأوضحت مصادر للجزيرة مباشر أنه تم تشييع 3 شهداء من عائلة أبو عرب جراء استهداف مدرسة أبو حلو في مخيم البريج.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 58,667 شهيدا، و139,974 مصابا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.