مسؤول أمريكي سابق ينسحب من مقابلة على الجزيرة مباشر تجنبا للتنديد بإسرائيل (فيديو)

انسحب جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، من مقابلة مع الجزيرة مباشر تجنبا للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على سوريا، أمس الأربعاء.

وعندما سألته مذيعة الجزيرة مباشر حياة اليماني عن القصف الإسرائيلي لمناطق عدة في سوريا، قال جيفري، الذي عمل أيضا سفيرا في العراق، “لا أعتقد أن هذه المقابلة تسير بطريقة أريد أن استمر بها”، وانسحب منها.

بعد أن حاصرته مذيعة الجزيرة مباشر بالأسئلة.. المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا ينسحب من المقابلة تجنبا لـ”التنديد” بالقصف الإسرائيلي لدمشق pic.twitter.com/umP3DEOoUK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 17, 2025

وكان الجيش الإسرائيلي شن أمس الأربعاء، عدوانا واسعا على الأراضي السورية، استهدف أكثر من 160 موقعا عسكريا وأمنيا في 4 محافظات، شملت السويداء ودرعا ودمشق وريفها.

“لا يمكن أن نسميه بالعدوان”

وحاول جيفري تبرير العدوان الإسرائيلي على سوريا بقوله إن إسرائيل “لها الحق في الدفاع عن نفسها”، لكنه أخفق في مواجهة سؤال عن “ماذا تدافع إسرائيل عن نفسها ضده؟”، في ظل أن سوريا لم توجه أي ضربات إلى إسرائيل.

وأشارت مذيعة الجزيرة مباشر للضيف بقيام إسرائيل بضرب دولة جارة وانتهاك سيادتها وتأليب الدروز السوريين على حكومتهم، فلم يجد الضيف سوى التهرب منها بالانسحاب من المقابلة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، الخميس، أنه حدد “سياسة واضحة” تجاه سوريا تقوم على “نزع السلاح جنوبي دمشق من الجولان وحتى جبل الدروز، وعدم السماح بإيذاء الدروز”.

وأكد نتنياهو أنه سوف يستخدم القوة لتنفيذ هذه السياسة.