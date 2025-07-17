مصاب بتورم خفيف.. البيت الأبيض يكشف حالة ترامب الصحية (فيديو)

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارلوين ليفيت، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بمجموعة من الفحوص الطبية مؤخرا، وذلك بسبب “تورم خفيف” في ساقيه وكدمات في ظهر يده.

وأوضحت ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن ترامب خضع لفحوص بالموجات فوق الصوتية و”فحص شامل” تضمن “دراسة تشخيصية للأوعية الدموية”، قام بها الفريق الطبي للبيت الأبيض.

وأظهر الفحص أن ترامب، البالغ من العمر 79 عاما، يعاني من “قصور وريدي مزمن”، وفق ليفيت، التي أضافت وهي تقرأ من مذكرة طبية، أنه “من المهم أنه لا يوجد دليل على وجود جلطة وريدية عميقة أو مرض شرياني”.

فحوص على القلب والدم

وأضافت ليفيت أن فحوص ترامب شملت فحصا دمويا وفحصا على القلب، وأكدت أن “جميع النتائج كانت ضمن الحدود الطبيعية”.

وتحدثت السكرتيرة الصحفية أيضا عن الكدمات التي ظهرت على ظهر يد الرئيس، التي أرجعتها إلى “مصافحته المتكررة”، بالإضافة إلى استخدامه للأسبرين للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وعندما سئلت عما إذا كان الرئيس يعاني من أي انزعاج، أجاب ليفيت للصحفيين أنه يتمتع “بصحة ممتازة”، ولا يعاني من أي ألم.

مرض شائع مع التقدم في العمر

وذكرت صحيفة “يو إي أيه توداي”، اليوم الخميس، أن “القصور الوريدي المزمن” الذي تم تشخيص ترامب به، “شائع بين الأشخاص في السبعينيات من العمر، “وهو حالة تواجه فيها الأوردة في الساقين صعوبة في إرسال الدم إلى القلب”، وفق تعريف جامعة هارفارد.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أنه “يتم تشخيص حوالي 150 ألف شخص بهذا المرض كل عام، ويزداد الخطر مع تقدم العمر”.

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن “الأعراض قد تشمل تورما في أسفل الساقين أو الكاحلين، أو ألما أو تشنجا في الساقين، أو دوالي، أو تغيرات جلدية”.