زوجة البلتاجي للجزيرة مباشر: زوجي مضرب كليًا عن الطعام وحالته الصحية متدهورة

قالت الدكتورة سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي المعتقل منذ عام 2013، إن زوجها دخل في إضراب جزئي عن الطعام منذ 20 من الشهر الماضي احتجاجًا على ظروف احتجازه، ثم تحول إلى إضراب كلي بعد تجاهل السلطات لمطالبه، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى مستشفى السجن.

وفي تصريحاتها لـ “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، أوضحت عبد الجواد أن زوجها يعاني من مشكلات صحية في الكلى ويُمنع من الصيام بأوامر طبية، وقد نُقل إلى المستشفى منذ أربعة أيام، دون أن تتوافر أي معلومات عن حالته، حيث الزيارات ممنوعة والتواصل منقطع تمامًا، حتى إرسال الرسائل لا يُسمح به رغم أنه حق قانوني يتم تحت رقابة الأمن.

وأكدت أن الدكتور البلتاجي، كغيره من عدد محدد من المعتقلين، يعيش في عزلة تامة منذ أكثر من 12 عامًا، بينهم 9 سنوات دون خروج من الزنزانة أو رؤية الشمس أو السماح بإدخال الأدوية، في ظروف وصفتها بأنها “موت بطيء”، وقالت: “أبواب السجون صدئت لأنها لا تُفتح، ويسمح فقط بإدخال الطعام من فتحة صغيرة”.

وأضافت عبد الجواد: “لا أفهم ما الخطورة التي يمكن أن تشكلها الزيارة على السلطات إذا سمحوا لنا برؤيته، خصوصًا أن إدارة السجن لا تنقل المعتقل إلى المستشفى إلا إذا تدهورت حالته بشدة”.

وانتقدت تقاعس المؤسسات الحقوقية، مؤكدة أن التواصل معهم طوال سنوات لم يثمر، وأن التقارير التي تُرفع بعد زيارات السجون تعرض صورًا “كاذبة” عن واقع المعتقلين.

كما أشارت إلى أن نجلها أنس، المعتقل هو الآخر، يعيش ظروفًا مماثلة، ولم يُطلق سراحه رغم قرارات النيابة بالإفراج عنه، حيث يُبقيه الأمن قيد الحبس عبر “اتهامات جديدة ملفقة”. وأضافت: “أنس اعتُقل وعمره 19 عامًا، والآن عمره 32 ولا نعلم عنه شيئًا ولا يُسمح لنا بإرسال أي شيء له، حتى مع المحامي”.

واختتمت عبد الجواد تصريحاتها بالقول: “الإضراب هو صرخة من المعتقلين ليقولوا إنهم بشر وليسوا مجرد أرقام، ويطالبوا بأبسط حقوقهم الإنسانية في ظروف اعتقال غير عادلة”.