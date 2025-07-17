وجهت رسالة إلى الدول العربية والإسلامية.. حماس: المجاعة وصلت إلى مستويات خطرة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المجاعة في قطاع غزة بلغت “مستويات خطيرة”، وطالبت الدول العربية والإسلامية “بالتحرك العاجل لكسر الحصار وإدخال المساعدات”.

وأضافت الحركة في بيان أصدرته، اليوم الخميس، أن “توظيف حكومة الاحتلال الفاشي للجوع والحرمان من المواد الأساسية للحياة في قطاع غزة، كإحدى أدوات الإبادة المتواصلة منذ أكثر من واحد وعشرين شهرا، يمثّل إمعانا في ارتكاب أبشع الجرائم في العصر الحديث، بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء”.

وانتقدت الحركة في بيانها ما وصفته “بتجاهل المجتمع الدولي ومؤسساته، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، لمأساة إنسانية وجرائم مروّعة يرتكبها جيش الاحتلال يوميا بالصوت والصورة”.

وشدد البيان على أن هذا التجاهل للمأساة الإنسانية في قطاع غزة “يُعَد سابقة خطيرة، تُكرّس منطق العربدة والانتهاك للقانون الدولي والإنساني”.

ودعا البيان الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة، إلى “ضرورة التحرك العاجل والضغط لكسر الحصار وإدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، وكسر هذه الحلقة الوحشية من القتل والإبادة والتجويع في قطاع غزة”.

“من يطلبون الطعام يتعرضون لإطلاق النار”

وفي السياق ذاته أكد توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أن “الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في غزة ينبغي تلبيتها دون تعريض الناس لخطر إطلاق النار”، محذرا من أن “المدنيين في القطاع يتعرضون للموت والإصابة والنزوح القسري والتجريد من الكرامة”.

وأضاف فليتشر، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن لمتابعة الأوضاع في غزة، أمس الأربعاء، “لا نستطيع وصف الأوضاع في غزة بالكلمات”، مشيرا إلى أن “الطعام ينفد، ومن يطلبونه يخاطرون بالتعرض لإطلاق النار، ويموت الناس وهم يحاولون إطعام عائلاتهم، وتستقبل المستشفيات الميدانية الجثث”.

وأشار فليتشر إلى أن معدلات الجوع الشديد بين الأطفال بلغت أعلى مستوياتها في يونيو/حزيران، حيث تم تشخيص أكثر من 5800 فتاة وصبي بسوء التغذية الحاد.

وكان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك قال، الثلاثاء، إنه “حتى تاريخ 13 يوليو/تموز، سجلنا مقتل 875 شخصا في غزة أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، من بينهم 674 قُتلوا في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية”.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 58 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 139 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.