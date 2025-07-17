“ولكن الله رمى”.. كتائب شهداء الأقصى تقصف تمركزات الاحتلال شمال خان يونس (شاهد)

نشرت كتائب شهداء الأقصى – لواء العامودي، اليوم الاثنين، مشاهد مصورة لعمليات قصف استهدفت تجمعات وتموضعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس، وذلك ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

ويُظهر الفيديو أحد مقاتلي الكتائب وهو يردد الآية القرآنية {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى}، مشيرًا إلى تنفيذ قصف مكثف لحشود الاحتلال في محيط شارع 5 شمال خان يونس.

قصف صاروخي

وتضمنت العمليات التي وُثقت في التسجيل استهدافًا مباشرًا لتمركزات الجنود والآليات العسكرية الإسرائيلية قرب شارع 5، وقصفًا آخر استهدف آليات متوغلة في منطقة السطر الغربي شمال المدينة.

كما أظهر المقطع قصفًا صاروخيًّا استهدف مستوطنة أقامها الاحتلال في منطقة خان يونس، من موقع تمركز فيه مقاتلو المقاومة شمال المدينة.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 893 عسكريا إسرائيليا، وأصيب 6 آلاف و108 آخرون، وفق معطيات الجيش المعلنة على موقعه الإلكتروني.

ويقول مراقبون إن هذه الأرقام أقل بكثير من الخسائر الحقيقية للجيش الإسرائيلي، إذ يتكتم على خسائره البشرية والمادية.