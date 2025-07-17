المبعوث الأمريكي: تقدم ملموس في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الأربعاء، إن المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة تشهد تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح.

وفي تصريح خلال حفل توقيع قانون في واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “بعض الأخبار الجيدة بشأن غزة وبعض الملفات الأخرى التي نعمل عليها”، موجّهًا الشكر إلى ويتكوف على جهوده في هذا الملف.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة جيروزاليم بوست أن اجتماعًا عقد في وقت سابق بين الوفد الإسرائيلي وكل من الوفدين القطري والمصري، قدّم خلاله الجانب الإسرائيلي خرائط جديدة تعبّر عن “مرونة إضافية”، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدر مطلع على سير المفاوضات.

وأوضح المصدر أن محور النقاش لم يعد يتمركز حول “ممر موراج”، بل انتقل التركيز إلى طبيعة الوجود الإسرائيلي في منطقة رفح، مشيرًا إلى أن الوسطاء يشعرون بالتفاؤل، ويعتبرون الخرائط الجديدة خطوة مهمة نحو تحقيق اختراق في المفاوضات والوصول إلى اتفاق وشيك.