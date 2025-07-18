“أقصى إذلال”.. محكمة تقرر وضع سوار إلكتروني في كاحل الرئيس البرازيلي السابق رغم تحذير ترامب

عقوبة مفاجئة وقعها قاض في المحكمة العليا البرازيلية على الرئيس السابق جايير بولسونارو، بوضع سوار إلكتروني في كاحلة من الآن فصاعدا، متهما إياه وابنه إدواردو بـ”أعمال عدائية” ضد الدولة.

وندَّد بولسونارو أمام صحفيين بالعقوبة التي وصفها بأنها “أقصى إذلال” لحظة خروجه من مكتب أمانة وزارة العدل في دائرة برازيليا. وصدر القرار بحق الرئيس اليميني الذي تولى السلطة بين 2019 و2022 على خلفية محاولة الانقلاب على انتخابات عام 2022 ضد الرئيس الحالي لولا دا سيلفا.

قضاء تحدى ترامب

وهدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ندَّد بما اعتبره حملة شعواء بحق حليفه، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على البرازيل بدءا من أغسطس/آب المقبل. ويوم الخميس، كتب ترامب إلى بولسونارو، واصفا معاملة النظام القضائي البرازيلي لحليفه بأنها فظيعة وغير عادلة. وقال ترامب “يجب أن تنتهي هذه المحاكمة فورا!”، مضيفا أنه “أعرب بشدة” عن استيائه من خلال سياسته المتعلقة بالرسوم الجمركية.

ولم يكن وضع سوار إلكتروني هو العقوبة الوحيدة، بل لم يعد يُسمح لجايير بولسونارو بمغادرة منزله بين السابعة مساء والسادسة صباحا من الاثنين إلى الجمعة، وعلى مدار الساعة يومي السبت والأحد وأيام العطل الرسمية، وفق ما جاء في القرار القضائي. كما مُنع أيضا من “التواصل مع سفراء وسلطات خارجية”، كما يُحظر على الرئيس السابق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصال بأفراد آخرين قيد التحقيق من قِبل المحكمة العليا، بمن فيهم ابنه إدواردو بولسونارو.

ويرى الرئيس السابق في محاكمته حملة “اضطهاد سياسي”. ومن المرتقب أن يصدر الحكم في الأسابيع المقبلة، وقد تصدر بحقه عقوبة بالسجن تتخطى 40 عاما.

ويعيش ابنه إدواردو بولسونارو في الولايات المتحدة، وهو نائب برازيلي ومعروف بعلاقاته الوثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يطالب السلطات الأمريكية بفرض عقوبات على القضاء البرازيلي.