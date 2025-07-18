أمير قطر يؤكد دعمه لوحدة سوريا ويُدين الاعتداءات الإسرائيلية

أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى اتصالا هاتفياً مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأضاف بيان للديوان الأميري أن” أمير دولة قطر أكد خلال الاتصال تضامن دولة قطر مع الشعب السوري الشقيق ودعمها الكامل لكل الإجراءات الهادفة لتعزيز وحدة سوريا وضمان سلامة أراضيها، ومنع أي محاولات لزعزعة استقرارها.

كما جدد أمير قطر موقف بلاده الثابت في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ولقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً لاستقرار المنطقة.

وتابع البيان “أعرب الرئيس السوري عن بالغ شكره لأمير قطر ولدولة قطر على مواقفها الداعمة لسوريا، مثمناً الدور الذي يقوم به أمير قطر في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة”.

يُشار إلى أن إسرائيل شنّت، خلال الأيام الماضية، سلسلة غارات جوية على مواقع داخل الأراضي السورية، كان أبرزها استهداف مبنى تابع لوزارة الدفاع في قلب العاصمة دمشق، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية وخسائر بشرية، وفق ما أفادت به مصادر رسمية وإعلامية. وتعدّ هذه الغارات تصعيدًا خطيرًا في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، وتثير مخاوف من تداعيات أمنية إقليمية أوسع، في ظل غياب ردود دولية رادعة.