“استهبال”.. قس فلسطيني يستنكر تبريرات الاحتلال بشأن استهداف كنيسة في غزة (فيديو)

أدان القس منذر إسحق، راعي كنيسة الرجاء الإنجيلية اللوثرية في رام الله، استهداف قوات الاحتلال لإحدى الكنائس في قطاع غزة، معتبراً أن ما جرى يمثل “جريمة نكراء” تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.

ووصف القس إسحق، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، تبريرات الاحتلال بشأن الهجوم بأنها “استهبال”، وقال إن “استهداف دور العبادة أمر محرم، خاصة عندما يكون اللاجئون قد لجأوا إليها بعد تهجيرهم وتدمير منازلهم. لقد استُهدفوا وهم داخل الكنيسة، وهذا لا يمكن وصفه إلا بجريمة حرب”.

وانتقد القس إسحق ردود الفعل الغربية والدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل، معتبراً أن البيت الأبيض متواطئ بشكل مباشر في هذه الجرائم، قائلاً “إذا كان ما حدث خطأ كما يقولون، فليوقفوا هذه الحرب، وليتوقفوا عن توريد السلاح الذي يُستخدم في ارتكاب المجازر”.

“لا أحد يحاسب إسرائيل”

وأضاف “للأسف، كل المواثيق الدولية أصبحت في مهب الريح، لا أحد يحاسب إسرائيل، لا المحكمة الجنائية الدولية ولا الدول الكبرى، وكل العالم يشاهد هذه الإبادة على الهواء مباشرة دون تحرك”.

وأكد أن ما يجري في غزة اليوم هو “حرب إبادة بشعة” لم يسلم منها أحد، قائلاً “لا المسلم ولا المسيحي، لا الكبير ولا الصغير، الكل مستهدف، وحتى دور العبادة والمستشفيات لم تنجُ من القصف”.

وفي ختام حديثه، دعا القس إسحق إلى وقف الحرب فوراً، ومحاسبة مجرمي الحرب، ووقف دعم إسرائيل بالسلاح، مشدداً على أن ما يحدث في فلسطين اليوم ستكون له تداعيات كارثية على مستقبل القانون الدولي وحقوق الإنسان في العالم بأسره.

استهداف كنيسة في غزة.. القس إسحق يتهم واشنطن بالتواطؤ ويصف تبريرات الاحتلال بـ “الاستهبال” pic.twitter.com/lZM0ceFaD7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 17, 2025

قصف الكنائس

وقصفت إسرائيل في وقت سابق، الخميس، كنيسة العائلة المقدسة شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 أشخاص وإصابة 9 بينهم حالة حرجة واثنتان في حالة خطيرة، إضافة إلى إصابة طفيفة لكاهن الرعية الأب جبرائيل رومانيلي، والبطريركية اللاتينية في القدس.

وتعد كنيسة العائلة المقدسة، من أقدم المراكز الدينية المسيحية بقطاع غزة، وتحولت منذ بدء الإبادة الإسرائيلية إلى ملاذ للمدنيين، خصوصا العائلات المسيحية التي تواجه ظروف النزوح والحصار.

وخلال الإبادة الإسرائيلية بغزة قصف الجيش الإسرائيلي 3 كنائس رئيسية، هي: كنيسة القديس برفيريوس، وكنيسة العائلة المقدسة، وكنيسة المعمداني.