“البرادات لم تعد تتسع”.. طبيب في مستشفى السويداء يكشف عدد ضحايا الاشتباكات

كشف الطبيب في المستشفى الحكومي ونقيب الأطباء في السويداء عمر عبيد عن وصول أكثر من 400 جثة منذ صباح الاثنين الماضي، بينها جثث لنساء وأطفال، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

“البرادات لا تتسع”

وفي إشارة إلى العدد الكبير من الضحايا، قال عبيد “البرادات (ثلاجات الموتى) لم تعد تتسع، الجثث انتفخت، بالتأكيد هناك أكثر من 400 شهيد ما بين نساء وأطفال ومسنين ومقاتلين”.

والأحد الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية في السويداء، توجهت على إثرها القوات الحكومية إلى المنطقة، ليُقتل عشرات الجنود في هجمات شنتها مجموعات درزية.

وعقب تصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن والمجموعات المسلحة الدرزية، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين، سرعان ما انهار.

تجدد الاشتباكات

وتجددت الاشتباكات العنيفة بمحيط مدينة السويداء من الجهة الغربية، بين فصائل محلية من أبناء المدينة وقوات من عشائر البدو، وسط تصاعد حدة التوتر الأمني والسياسي في المحافظة ذات الغالبية الدرزية جنوبي سوريا.

ونقلت مصادر خاصة للجزيرة مباشر أن الاشتباكات تركزت قرب أطراف المدينة، بالتزامن مع استعداد قوات الأمن الداخلي السوري للدخول إلى المنطقة بهدف فض الاشتباك، واحتواء التصعيد المسلح بين الطرفين.

صور خاصة للجزيرة مباشر تظهر الاشتباكات بين عشائر البدو ومسلحين دروز على أطراف قرية مجدل بريف السويداء جنوبي سوريا pic.twitter.com/o8Z3tHzXZ1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 18, 2025

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية لوكالة رويترز إن قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار داخل السويداء لفرض الأمن ووقف الاشتباكات، مؤكدا أن الهدف هو احتواء الوضع المتفجر بين الدروز والبدو.

وأفاد مصدر أمني للجزيرة مباشر بوجود مناشدات من داخل المحافظة لوزارة الداخلية للتدخل العاجل ومنع تفاقم المواجهات، التي تهدد بانفجار أوسع في الجنوب السوري.