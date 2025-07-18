اشتباكات في السويداء بعد إعلان العشائر السورية النفير العام

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بوقوع اشتباكات بين قبائل العشائر ومسلحين من الطائفة الدرزية على مشارف مدينة السويداء، جنوبي سوريا.

وكانت قبائل العشائر قد أعلنت النفير العام والتوجه إلى محافظة السويداء.

وطالب عبد المنعم الناصيف، أحد مشايخ العشائر السورية، العشائر بإعلان النفير العام والتوجه فورًا إلى السويداء لإنقاذ الأهالي مما وصفه بـ”المذبحة والتطهير العرقي”.

وقال الناصيف في بيان مصوّر: “نصرةً لحرائرنا، ولدفع الأذى عن أهلنا، نعلن نحن في مجلس القبائل والعشائر السورية النفير العام لكل أبناء القبائل والعشائر في سوريا من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، ونوجّه نداءً إلى العشائر في كل المحافظات السورية بالتوجه فورًا إلى السويداء لإنقاذ أهلنا من المذبحة والتطهير العرقي، وندعو أبناء عشائرنا إلى التحلي بأخلاق الإسلام والعروبة، وألّا يعتدوا إلا على من اعتدى عليهم”.

وصباح الخميس، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أنه، بعد تطبيق بنود الاتفاق في السويداء الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، وتكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل بمسؤولية حفظ الأمن في المحافظة، قامت مجموعات خارجة عن القانون بالاعتداء على حي المقوس، وارتكبت مجازر وانتهاكات بحق المدنيين.

وذكرت مصادر محلية أن تلك المجموعات هاجمت الحي وارتكبت مجازر بحق النساء والأطفال، ونفذت عمليات تصفية ميدانية وانتهاكات بحق أبناء المنطقة من العشائر والبدو، مشيرة إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وأضافت الوكالة، نقلًا عن مصادر، أنه منذ صباح الخميس، سُجلت حركة نزوح وتهجير قسري لعشائر البدو في ريف السويداء، وسط تهديدات من مجموعات خارجة عن القانون باستهدافهم.