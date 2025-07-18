الرئاسة السورية: لهذا السبب تم سحب القوات من السويداء

كشفت الرئاسة السورية أن قرار سحب القوات العسكرية من محافظة السويداء، الأربعاء، جاء استجابة للوساطة الأمريكية العربية لإتاحة الفرصة أمام جهود التهدئة في المحافظة.

وأكدت الرئاسة السورية في بيان، الخميس، أن الحكومة ستواصل “اتخاذ كل ما يلزم لحماية مواطنيها وصون كرامتهم دون تهاون مع أي تهديد للسلم الأهلي أو السيادة الوطنية”.

عمليات “مروعة” بعد الانسحاب

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن المجموعات التي وصفها بـ”الخارجة عن القانون” قامت بعمليات “مروعة” بعد انسحاب القوات العسكرية “بما يتنافى كليا مع التزامات الوساطة وهو ما يهدد السلم الأهلي“، بحسب البيان.

ودعا البيان الأطراف جميعها إلى “التهدئة وضبط النفس”، كما شدد على ضرورة إفساح المجال أمام مؤسسات الدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون.

مشاهد توثق نزوح عشائر البدو من ريف السويداء إلى درعا خشية عمليات انتقامية pic.twitter.com/sI8xZcHQbv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 17, 2025

تدخلات إسرائيلية

وحذرت الرئاسة السورية من استمرار ما وصفته بـ”التدخلات الإسرائيلية السافرة” في شؤونها الداخلية التي لا تؤدي بحسب البيان سوى لمزيد من الفوضى والدمار وتعقيد المشهد الإقليمي.

كما طالب البيان المجتمع الدولي بدعم “جهود الدولة السورية في استعادة الاستقرار وضبط السلاح المنفلت وتطبيق القانون على كامل أراضي سوريا”.

وأفادت مصادر محلية، للجزيرة مباشر، الخميس، بنزوح عدد من العائلات المنتمية إلى عشائر البدو من محافظة السويداء جنوبي سوريا، باتجاه محافظة درعا المجاورة، خوفا من عمليات انتقامية محتملة، وذلك عقب انسحاب قوات الجيش السوري والأمن العام من مناطق في السويداء، وسيطرة الفصائل المحلية عليها.

ويأتي هذا التطور في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها السويداء مؤخرا بين جماعات مسلحة من المكونين الدرزي والبدوي، التي أسفرت عن سقوط عشرات من القتلى والجرحى.

والأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا على سوريا شمل غارات على أكثر من 160 هدفا في 4 محافظات هي السويداء ودرعا المتجاورتان، ودمشق وريف دمشق.