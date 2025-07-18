باستخدام الهندسة العكسية.. سرايا القدس تدمر آلية إسرائيلية شرق غزة (شاهد)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد مصورة توثق لحظة استهداف آلية عسكرية إسرائيلية شرق حي التفاح بمدينة غزة، باستخدام عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً جرى هندستها عكسيًا.

والهندسة العكسية هي عملية تفكيك سلاح أو نظام ما لمعرفة آلية عمله، من خلال تحليل بنيته ووظيفته والطريقة التي يعمل بها، بهدف إعادة تصنيع سلاح أو نظام مشابه له يقوم بنفس الوظيفة، كما يمكن تحسينه وتلافي عيوب السلاح الأصلي.

وأظهرت اللقطات، التي بثتها السرايا عبر منصاتها الإعلامية، لحظة مرور الآلية العسكرية فوق العبوة الناسفة، قبل أن تنفجر بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 893 عسكريا إسرائيليا، وأصيب 6 آلاف و108 آخرون، وفق معطيات الجيش المعلنة على موقعه الإلكتروني.

ويقول مراقبون إن هذه الأرقام أقل بكثير من الخسائر الحقيقية للجيش الإسرائيلي، إذ يتكتم على خسائره البشرية والمادية.