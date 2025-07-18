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بسبب الجوع.. أعداد غير مسبوقة تصل إلى أقسام الطوارئ بمستشفيات غزة وتحذير من وفاة المئات

طفلة تم تشخيصها بسوء التغذية- مستشفى ناصر في خان يونس 15 يوليو/تموز
طفلة تم تشخيصها بسوء التغذية- مستشفى ناصر في خان يونس 15 يوليو/تموز (رويترز)
18/7/2025

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، من احتمال تعرض مئات الفلسطينيين للموت عقب تدفق أعداد غير مسبوقة إلى المستشفيات بحالتي إعياء وإجهاد شديدين بسبب الجوع.

وقالت الوزارة في تصريح صحـفي هام وعاجل “أعداد غير مسبوقة من المواطنين المجوعين من كافة الأعمار تصل إلى أقسام الطوارئ في حالة إجهاد وإعياء شديدين”.

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وجددت الوزارة التحذير من أن “المئات من الذين نحلت أجسادهم سيكونون عرضة للموت المحتم نتيجة الجوع وتخطي قدرة أجسادهم على الصمود”.

فلسطينية في أحد الصفوف بمطبخ خيري -مدينة غزة 14 يوليو/تموز
فلسطينية في أحد الصفوف بمطبخ خيري -مدينة غزة 14 يوليو/تموز (رويترز)

وفاة طفلة بسبب سوء التغذية

وتوفيت أمس الخميس الطفلة سناء اللحام، البالغة من العمر عامًا ونصف، بمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية ونقص حليب الأطفال، في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع.

وقالت جدة الطفلة سناء إن حفيدتها كانت تتمتع بصحة جيدة قبل تشديد الحصار، وكان وزنها يقارب 12 كيلوغرامًا، لكنها بدأت تفقد وزنها وتتدهور حالتها الصحية بعد نقص الغذاء والحليب.

وأضافت الجدة: “الطفلة ولدت سليمة، لم تكن تعاني من أي مشاكل صحية، لكن مع تدهور الأوضاع وإغلاق المعابر، بدأ حليب الأطفال يختفي من الأسواق، وكنا نواجه صعوبة في العثور على طعام مناسب لها، وبدأت حالتها تتدهور وجسدها يضعف”.

مخاوف من آثار أزمة الجوع على السكان في غزة- مدينة غزة 14 يوليو/تموز (رويترز)

ارتفاع أعداد ضحايا الجوع

من جانبه كشف المكتب الإعلامي الحكومي، عن ‌‏ارتفاع أعداد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية إلى 69 طفلاً، وعدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء إلى 620 مريضاً.

وقال المكتب في بيان اليوم الجمعة، إن عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية، والوفيات الناتجة عن نقص الغذاء، جاء نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي الكامل وغياب أي تدخل فعّال لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

ونشر المكتب أرقاما ذات علاقة بكارثة التجويع التي يتعرض لها قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات.

وذكر أن (139) يوماً مرت على إغلاق الاحتلال التام لجميع معابر قطاع غزة، فيما هناك (76,450) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود منع الاحتلال دخولها منذ 139 يوماً.

وقال البيان إن (42) تكية طعام استهدفها الاحتلال في إطار فرض سياسة التجويع، إضافة إلى (57) مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء استهدفها الاحتلال في إطار فرض التجويع.

وفيما يتعلق بسياسة الاستهداف لقوافل المساعدات، قال المكتب إن (121) عي عدد مرات استهداف الاحتلال لقوافل المساعدات والإرساليات الإنسانية.

فوضى عارمة عند مراكز توزيع المساعدات في غزة
فوضى عارمة عند مراكز توزيع المساعدات في غزة (رويترز)

مصائد الموت

وتطرق بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أعداد الشهداء في طوابير المساعدات وقال إن (877) شهيداً قتلهم الاحتلال في (مصائد الموت) وما تُسمى “مراكز المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية” وأكثر من (5,666) إصابة، و42 مفقوداً.

وقال إن (650,000) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء فيما هناك (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج والغذاء، وذكر أن (60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية ولانعدام الغذاء.

وأدان المكتب بأشد العبارات الجريمة المتواصلة، وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عنها “إلى جانب الدول المنخرطة في هذه الإبادة الجماعية بالصمت أو التواطؤ أو الدعم المباشر، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا“.

وطالب المجتمع الدولي ودول العالم الحر إلى التحرّك العاجل لوقف سياسة التجويع وإنقاذ ما تبقى من أرواح بريئة تُباد أمام مرأى ومسمع العالم، ونطالب بفتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات بشكل فوري وعاجل.

المصدر: الجزيرة مباشر

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