شاهد: اشتباكات عنيفة بين عشائر البدو والدروز على أطراف السويداء

أظهرت مشاهد مصورة حصلت عليها الجزيرة مباشر جولة جديدة من الاشتباكات المسلحة التي تشهدها محافظة السويداء السورية، بين مقاتلي العشائر والقبائل العربية من جهة، وفصائل درزية مسلحة من جهة أخرى.

وتوثق المقاطع المصورة الاشتباكات العنيفة التي تدور على محاور عدة في الأطراف الغربية والشمالية الغربية من مدينة السويداء، حيث يُسمع دوي الرصاص الكثيف والانفجارات وسط مشاهد دخان يتصاعد.

وتوسعت رقعة الاشتباكات منذ اندلاعها الأحد الماضي، لتشمل ثلاثة محاور رئيسية على تخوم المدينة، في وقت حققت فيه قوات العشائر تقدما سريعا من الجهة الجنوبية للسويداء، مقتربة من الحدود السورية الأردنية.

وتعود شرارة المواجهات إلى صدام دموي اندلع بين مسلحين دروز وآخرين من أبناء العشائر البدوية من الطائفة السُّنية، وسرعان ما تطور ليشمل تجمعات ومناطق استراتيجية في المحافظة، وسط حالة من الفوضى.

وتدخلت القوات الحكومية السورية لفض الاشتباكات، يوم الاثنين، لكنها سرعان ما انسحبت من مواقعها، الخميس، بعد ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع تابعة لها في المحافظة.

وأعلنت إسرائيل صراحة أنها “لن تسمح باستهداف الأقلية الدرزية في الجنوب السوري” ولن تتسامح مع أي وجود عسكري للحكومة السورية في المناطق القريبة من حدودها.