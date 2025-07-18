شيخ عقل الدروز في لبنان يعلن موقفه من الحماية الإسرائيلية (فيديو)

أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، سامي أبي المنى، رفض الطائفة القاطع لأي محاولات لطلب الحماية من إسرائيل، معتبراً أن مثل هذه الدعوات تمثل “طعناً لتاريخ الدروز وهويتهم” وتُستغل مع كل ضربة عسكرية تحت عنوان حماية الطائفة.

وفي مؤتمر صحفي عقده في بيروت اليوم الجمعة، أعرب أبي المنى عن تضامنه الكامل مع أهالي السويداء وكل المصابين جراء الاشتباكات الدامية الأخيرة، داعياً إلى “العودة لصوت العقل والحكمة” ووقف نزيف الدم فوراً.

وقال أبي المنى “نأسف للانزلاق الذي حصل في السويداء نحو ميادين القتل والصدام، ونحمل الدولة السورية المسؤولية عما وصلت إليه الأمور من انفلات أمني ودموي، بعدما فشلت في تحقيق العدالة التي تُطمئن قلق الأقلية”.

تمسك الدروز بوحدتهم

وأضاف أن الطائفة ترفض بشكل قاطع أي نزعة انفصالية أو تقسيمية أو فئوية، مجدداً تمسك الدروز بوحدتهم الداخلية والوطنية ورفضهم لمشاريع التقسيم أو الاحتراب الطائفي.

كما دان أبي المنى “الاعتداءات التي تعرض لها إخواننا من أهل السنة من البدو وغيرهم”، مؤكداً أن تلك الاعتداءات “لا تبررها أي ظروف ولا تمثل نهج مشايخ السويداء وعقلائها”.

ودعا الشيخ اللبناني إلى صيانة الاتفاق المعلن مؤخراً لوقف إطلاق النار في السويداء، مشدداً على ضرورة تحييد المدنيين عن الصراع.

وقال “نرفض التصعيد والدعوات إلى النفير العام، سواء من العشائر أو الفصائل المختلفة، لأن هذا لن يخدم إلا مزيداً من الدماء ويمنح ذريعة للتدخل الإسرائيلي وتفجير الوضع في المنطقة”.

التلاقي مع المرجعيات السنية

وأعلن أبي المنى حرصه على وحدة الصف الوطني في لبنان قائلاً “نؤكد على التلاقي مع المرجعيات السنية في لبنان لتحصين العلاقة التاريخية والأخوية بيننا، ورفض انتقال الفتنة إلى الساحة اللبنانية”.

وكشف عن استمرار التواصل مع مفتي الجمهورية اللبنانية والمشايخ السنة “لمواجهة خطاب التحريض والتكفير ومنع تفشي الفتنة المذهبية”.

وشدد على أن الدروز في لبنان وسوريا كانوا “دوماً درع الأوطان وسيف العروبة وخصم الفتنة”، داعياً كافة القوى إلى “حوار وطني جامع يضع حداً للتدهور ويعيد الأمن والاستقرار لسوريا ولبنان”.

تأتي تصريحات سامي أبي المنى، في الوقت الذي دعا فيه شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا، حكمت الهجري، في وقت سابق، أبناء محافظة السويداء إلى مواصلة القتال حتى “تحرير كامل تراب المحافظة” من قبضة الحكومة السورية، واصفا ذلك بأنه “واجب وطني وإنساني وأخلاقي لا تهاون فيه”.