غزة.. أبرز عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال اليوم الجمعة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بعد استهدافها بعبوة من نوع “ثاقب”، تم زرعها سابقا في منطقة أبو هداف شمال شرق مدينة خان يونس، مؤكدة أن العملية تمت بنجاح، وأسفرت عن تفجير مباشر في صفوف آليات الاحتلال.

من جانبها، أفادت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنها استهدفت عصر اليوم الجمعة مقر قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي داخل كيبوتس “زكيم” جنوب القطاع، برشقة صاروخية مباشرة، مؤكدة أن القصف جاء “ردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني”.

وفي محور شمال القطاع، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم وكتائب شهداء الأقصى، تنفيذ قصف صاروخي مكثف استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في محور التوغل شرق جباليا البلد، مستخدمة قذائف هاون عيار 60 ملم النظامية.

وبالتزامن، أعلنت كتائب شهداء الأقصى استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في شارع البداو شمال مدينة خان يونس، مستخدمة قذائف هاون.

وتمكنت قوات الشهيد عمر القاسم من السيطرة على طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” كانت تحلق فوق أجواء غرب بيت لاهيا شمال القطاع، أثناء تنفيذها مهام استخباراتية، حيث تم إسقاطها والتحفظ عليها، بحسب بيان.