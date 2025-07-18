الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل المدنيين باستهداف المنازل والمجوّعين في غزة (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت جباليا البلد شمالي قطاع غزة ومخيم البريج وسط القطاع، ومدينة خان يونس جنوبي غزة ومراكز لتوزيع المساعدات.

واستشهد 15 شخصا وأصيب آخرون جراء استهداف عمارة من 3 طوابق بجوار أبراج الطيبة غرب مدينة خان يونس، فجر اليوم.

وقال أحد أفراد الأسرة من عائلة أبو سحلول، إنه تم إبلاغه صباحا باستشهاد ابنته، بعد أن استهدفت طائرة إسرائيلية خيمة نزوح كانوا داخلها، بالقذائف المدفعية ما أدى لاستشهادها مع آخرين.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 5 وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في بلدة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا بالمدفعية، استهدف شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بتصاعد أعمدة الدخان جراء غارة إسرائيلية جديدة استهدفت جباليا البلد.

وفي خان يونس، استشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون في غارة إسرائيلية، دمّرت منزلا على رؤوس ساكنيه، في وقت يجري فيه البحث عن مفقودين ومن بينهم أطفال وسط ركام المنزل المدمر.

شهداء مركز مساعدات

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 5 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت إن 4 مواطنين أصيبوا بجروح، بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات وسط قطاع غزة، فيما استشهد مواطن بعد قصف الاحتلال منطقة الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

ونقلت عن مصادر طبية، قولها إن 30 مواطنا استشهدوا بنيران قوات الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 7 من منتظري المساعدات.