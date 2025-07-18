قوات الاحتلال أصابته واعتقلته خلال اقتحام المخيم.. استشهاد الأسير فراس صبح من طوباس

استشهد الأسير فراس صبح (47 عاما) من مدينة طوباس، مساء أمس الخميس، عقب إصابته واعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الفارعة فجر الخميس.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن فراس استشهد، بعد إصابته واعتقاله على يد قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة فجر أمس. وأضاف أن استشهاده “يضاف إلى سجل جرائم الاحتلال المتصاعدة، لا سيما في ظل حرب الإبادة الجارية ضد الشعب الفلسطيني”.

مطلوب اتخاذ خطوات عملية

ونعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، الشهيد فراس صبح، وذكرا أن فراس صبح، هو شقيق المعتقل الإداري سمير صبح، المعتقل منذ يناير/كانون الثاني 2025.

وقالت الهيئة والنادي أن جريمة إعدام الشهيد صبح -وهو أب لسبعة من الأبناء تُضاف إلى سجل جرائم الاحتلال المستمرة منذ عقود طويلة، والتي وصلت إلى ذروتها مع استمرار الحرب على غزة.

وحملت الهيئة والنادي، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد صبح، مجددين مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية باتخاذ خطوات عملية وفعالة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

شهداء الحركة الأسيرة

ودعت مجدداً إلى “فرض عقوبات دولية تُنهي حالة الحصانة التي يتمتع بها الاحتلال، وتُعيد للعدالة الدولية دورها الأساسي في محاسبة مجرمي الحرب، وإنهاء حالة الشلل التي أصابت المنظومة الحقوقية منذ بدء حرب الإبادة”.

وباستشهاد فراس صبح، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 75 شهيدًا ممن عُرفت هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري.