مقتل ثلاثة من الشرطة جراء انفجار في لوس أنجلوس

قُتل ثلاثة أشخاص في “حادث” داخل مركز تدريب للشرطة الأمريكية في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وفق ما أفادت السلطات، في حين تحدثت وسائل إعلام عن وقوع انفجار.

وكتبت وزيرة العدل بام بوندي على منصة إكس “يبدو أن حادثا رهيبا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في منشأة للتدريب”، لافتة إلى أن محققين وصلوا إلى المكان “ويعملون للحصول على مزيد من المعلومات”.

وأُبلغ حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم بـ”حدوث انفجار”، وهو “يتابع الوضع عن كثب”، وفق ما أعلن مكتبه.

وباشرت السلطات الفيدرالية، بالإضافة إلى مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF)، التحقيق في ملابسات الحادث.

وأفادت شبكة “فوكس نيوز” وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية بأن الحادث في مركز تدريب بيسكالوز كان عرضيا، وأودى بثلاثة مساعدين لقائد الشرطة.

وأوردت صحيفة “إل إيه تايمز”، نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها، أن الفريق كان يتدرب على إزالة متفجرات عندما وقع الانفجار.