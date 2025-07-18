مقتل سوزان تميم.. محكمة بريطانية ترفض دعوى ضد هشام طلعت مصطفى

أصدرت المحكمة العليا في لندن حكما نهائيا لصالح رجل الأعمال وقطب العقارات المصري هشام طلعت مصطفى، بإسقاط دعوى مدنية رفعها ضده بطل عالمي سابق في رياضة الـ”كيك بوكسينج”، على خلفية قضية مقتل الفنانة اللبنانية الشهيرة سوزان تميم قبل أكثر من 15 عاما.

وكانت قصة مقتل المغنية الشابة سوزان تميم في عام 2008 قد تصدرت عناوين الصحف في العالم العربي، بعدما لقيت مصرعها بطريقة مروعة داخل شقتها الفاخرة في إمارة دبي. حينها، دانت محكمة مصرية هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، بتهمة التحريض على قتل سوزان عبر دفع أموال لضابط شرطة سابق لتنفيذ الجريمة.

وبعد سلسلة من المحاكمات المعقدة، تدرجت الأحكام من الإعدام إلى السجن 15 عاما، قبل أن ينال مصطفى عفوا رئاسيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 2017.

عودة القضية إلى الواجهة جاءت بعد سنوات من الصمت، إذ قرر رياض العزاوي، بطل العالم السابق في رياضة الـ”كيك بوكسينج”، الذي كان صديقا مقربا لسوزان تميم، مقاضاة مصطفى في لندن عام 2022.

وطالب العزاوي بتعويضات مالية بدعوى الأذى النفسي الذي لحق به جراء الحادثة التي شغلت الرأي العام لسنوات.

لكن المحكمة البريطانية أغلقت الباب أمام هذه الدعوى، بعد أن رأى القاضي كريستوفر بوتشر أن العزاوي لم يقدّم معلومات جوهرية تبرر استمرار القضية، خاصة ما يتعلق بمدى قانونية رفعها بعد مرور سنوات طويلة على الواقعة. وأضاف القاضي في حيثيات حكمه أن “محاكم دبي هي بلا شك المكان الأنسب لنظر هذه القضية إن قرر العزاوي الاستمرار في تحركاته القانونية”.