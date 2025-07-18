وفد كنسي يزور غزة.. ورؤساء كنائس القدس يدعون قادة العالم لفرض وقف فوري لإطلاق النار (شاهد)

وصل وفد كنسي من مدينة القدس إلى كنيسة العائلة المقدسة –دير اللاتين– في مدينة غزة، للاطمئنان على الجرحى المسيحيين الذين أُصيبوا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف الكنيسة يوم أمس، وأدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة عدد آخر، من بينهم راعي الكنيسة الأب غبريال رومانيلي.

وضم الوفد كلًا من بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، والكاردينال بيير باتيستا.

والبطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، هو بطريرك المدينة المقدسة وسائر فلسطين وسوريا العربية والأردن وقانا الجليل، وهو البطريرك الأرثوذكسي الـ141 على “كرسي أورشليم”.

كما زار الوفد مستشفى المعمداني بمدينة غزة للاطمئنان على المصابين وتفقد أقسام المستشفى.

“اعتداء إجرامي”

ومن جهتها، أدانت بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، “الاعتداء الإجرامي” الذي استهدف حرَم كنيسة العائلة المقدسة صباح الخميس، وأكدوا تضامنهم الكامل مع بطريركية اللاتين في القدس وسكان غزة الذين احتموا بالكنيسة الكاثوليكية.

وأضاف البيان أن “القصف ألحق أضرارًا جسيمة بالمباني، واستهدف مكانًا يضم نحو 600 نازح، بينهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة”، واصفين ذلك بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي وتدنيس لقدسية الحياة”.

ودعا رؤساء الكنائس، قادة العالم ووكالات الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لفرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحرب المستمرة، وضمان حماية جميع المواقع الدينية والإنسانية، وتوفير الإغاثة العاجلة لمئات الآلاف من السكان الذين يعانون المجاعة والحصار.

والخميس، قصفت إسرائيل كنيسة “العائلة المقدسة” شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 أشخاص وإصابة 9 بينهم كاهن الرعية الأب جبرائيل رومانيللي، وفق بيان للبطريركية اللاتينية في القدس.