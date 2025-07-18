51 شهيدا منذ فجر الجمعة جراء غارات الاحتلال على غزة (فيديو)

استشهد 51 فلسطينياً منذ فجر الجمعة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة، بينهم 14 شهيداً سقطوا أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات إنسانية في أماكن توزيع الإغاثة، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر نقلاً عن مصادر طبية وميدانية.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته خيام النازحين، والمدارس التي تؤوي المهجرين قسراً، بالإضافة إلى إطلاق النار المباشر على المدنيين المتجمعين في نقاط توزيع المساعدات.

وأفادت المصادر باستشهاد مواطنين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة عمرو بن العاص التي كانت تؤوي نازحين بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، فيما قُتل عدد آخر برصاص الاحتلال في منطقة الجسر قرب قرية المغراقة وسط القطاع.

وفي مناطق متفرقة، استهدف جيش الاحتلال تجمعات للفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات، ما أدى إلى وقوع شهداء وإصابات في شارع صلاح الدين وسط القطاع، إضافة إلى إصابات نتيجة استهداف خيام النازحين شمال غرب خان يونس جنوب القطاع.

وفي ما يلي توزيع تفصيلي للشهداء حسب المناطق، وفق ما وثقته الجزيرة مباشر:

جنوب قطاع غزة (27 شهيداً):

10 شهداء بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات الشاكوش شمالي رفح.

8 شهداء وعدد من الإصابات في غارات استهدفت خيام نازحين غرب خان يونس.

6 شهداء ومفقودين إثر قصف منزل عائلة أبو سحلول في مخيم خان يونس.

3 شهداء جرى انتشال جثامينهم من مدرسة الحناوي ودوار أبو حميد وسط خان يونس.

وسط قطاع غزة (4 شهداء):

3 شهداء برصاص الاحتلال قرب نقطة توزيع المساعدات جنوب منطقة وادي غزة.

شهيد متأثر بجراحه في قصف سابق على بلدة الزوايدة.

مدينة غزة (13 شهيداً):

3 شهداء جراء قصف مدفعي في حي التفاح شرقي المدينة.

3 شهداء متأثرين بإصاباتهم من قصف سابق.

شهيدان في قصف استهدف مدرسة عمرو بن العاص بحي الشيخ رضوان شمال المدينة.

شهيدان في قصف الاحتلال لمجموعة مواطنين بمنطقة أبو اسكندر في حي الشيخ رضوان.

شهيد انتُشل من شارع الشعف شرق حي التفاح.

شهيد مع إصابة زوجته وابنته بجراح خطيرة جراء استهداف شقة سكنية بحي التفاح.

شهيد بنيران الاحتلال بالقرب من منطقة نتساريم جنوب المدينة.

شمال قطاع غزة (7 شهداء):

5 شهداء في قصف مجموعة مواطنين ببلدة جباليا النزلة.

شهيدان في قصف استهدف جباليا البلد.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 198 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.