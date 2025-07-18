56 شهيدا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر الخميس

استشهد 56 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر الخميس، جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة التي طالت مناطق متفرقة، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

وشهد شمال القطاع ارتقاء 20 شهيدا، بينهم 9 في قصف لمسيّرات إسرائيلية استهدف عناصر تأمين المساعدات في منطقة التوام، إضافة إلى 5 شهداء جراء استهداف منتظري المساعدات في منطقة السودانية.

كما أسفر قصف على مفترق الصفطاوي غرب جباليا عن 4 شهداء بينهم طفلان، وشهيدان في قصف استهدف مواطنين بالقرب من مشتل مقاط ببلدة جباليا.

وفي مدينة غزة، بلغ عدد الشهداء 21، بينهم 5 في قصف إسرائيلي بالقرب من مدرسة الإمام الشافعي في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، إضافة إلى شهداء في مناطق متفرقة، بينهم حالات استشهدت متأثرة بإصابات سابقة.

أما وسط القطاع، فسُجل استشهاد 6 مواطنين بينهم 5 في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج، إضافة إلى حالة وفاة متأثرة بإصابة سابقة في مخيم النصيرات.

وفي جنوب القطاع، ارتفع عدد الشهداء إلى 9 بينهم حالات متأثرة بقصف سابق وتجدد القصف على مناطق مختلفة في خان يونس، بما في ذلك استهداف خيام النازحين ومدرسة تؤوي مدنيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا.

وخلّف العدوان الإسرائيلي أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.