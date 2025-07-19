الرئاسة السورية تعلن عن إجراء لفض الاشتباكات ووقف العنف في السويداء

قالت الرئاسة السورية إنها تتابع “بقلق بالغ وأسف عميق للأحداث الدامية” التي يشهدها الجنوب السوري، مشددة على أن ما يجري هو نتيجة “انتشار مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، استباحت حياة المدنيين وهددت السلم الأهلي”.

وأضافت رئاسة الجمهورية العربية السورية مساء الجمعة في بيان، أن الدولة السورية “لن تقف مكتوفة الأيدي” إزاء ما وصفه بـ”الاعتداءات على العوائل الآمنة وترويع الأطفال والتعدي على كرامات الناس في بيوتهم”، معتبرة أن هذه الممارسات مرفوضة ومدانة أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً، ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

وأعلنت الرئاسة أن الجهات المختصة ستقوم بإرسال قوة متخصصة إلى المنطقة بهدف فض الاشتباكات ووقف دائرة العنف، وحماية أرواح المدنيين الأبرياء.

كما أكدت أنها تعمل بالتوازي على إجراءات سياسية وأمنية مكثفة لضمان عودة الاستقرار إلى المنطقة في أسرع وقت ممكن.

ودعت الرئاسة السورية “كافة الأطراف المنخرطة في النزاع إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل على لغة السلاح”، مشددة على أن سوريا “لا تتعامل مع الفوضى بمزيد من الفوضى، بل تلتزم بالرد عبر القانون والعدالة وليس بالثأر”.

وجدد البيان التأكيد على أن الجمهورية العربية السورية هي “دولة لكل أبنائها على اختلاف مكوناتهم وانتماءاتهم، سواء من الطائفة الدرزية أو قبائل البدو، ولا تحابي جماعة أو طائفة على حساب أخرى”، معتبرة أن “مسؤولية الدولة الوطنية تقتضي حماية جميع المواطنين تحت مظلة القانون الواحد والوطن الواحد”.

وخلال الأيام الماضية، اندلع صدام دموي بين مسلحين دروز وآخرين من أبناء العشائر البدوية من الطائفة السُّنية، وسرعان ما تطور ليشمل تجمعات ومناطق استراتيجية في المحافظة، وسط حالة من الفوضى.

وتدخلت القوات الحكومية السورية لفض الاشتباكات، يوم الاثنين، لكنها سرعان ما انسحبت من مواقعها، الخميس، بعد ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع تابعة لها في المحافظة.

وأعلنت إسرائيل صراحة أنها “لن تسمح باستهداف الأقلية الدرزية في الجنوب السوري” ولن تتسامح مع أي وجود عسكري للحكومة السورية في المناطق القريبة من حدودها.