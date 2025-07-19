ترامب: الإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين من غزة “قريبًا جدًا”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عشرة رهائن إضافيين في غزة سيُفرج عنهم “في وقت قريب جدًا”.

جاء ذلك في كلمة له خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض حضرها عدد من حلفائه من الحزب الجمهوري، بما في ذلك عدد من المشرعين الجمهوريين في الكونغرس.

وتركز العشاء بشكل أساسي على استعراض الإنجازات التي حققها الجمهوريون خلال الأشهر الستة الماضية، لكن أثناء إشادته بعمل إدارته في مجال السياسة الخارجية، تطرق ترامب إلى ملف الرهائن.

وقال ترامب عندما تحوّل في حديثه إلى الشرق الأوسط: “غزة – استعدنا معظم الرهائن”. وأضاف الرئيس: “سوف نحصل على عشرة آخرين في وقت قريب جدًا، ونأمل أن ننهي ذلك بسرعة .. وستيف ويتكوف يؤدي عملا رائعا”.

ويتضمن اقتراح وقف إطلاق النار الحالي بين إسرائيل وحماس شروطًا تدعو إلى إعادة 10 رهائن ورفات 18 آخرين. في المقابل، يُطلب من إسرائيل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

في وقت سابق من يوم الجمعة، أفاد موقع أكسيوس بأن مدير الموساد، وكالة الاستخبارات الإسرائيلية، زار واشنطن هذا الأسبوع على أمل أن تدعم الولايات المتحدة جهودها لمطالبة دول أخرى باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة ضمن مخطط إسرائيلي لتهجير سكان القطاع.

وبحسب أكسيوس قال رئيس الموساد للمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إن إسرائيل ناقشت إعادة توطين الفلسطينيين في إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا.

تباهى ترامب بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس سيكون قريبًا، منذ أن نشر على منصته للتواصل الاجتماعي في 1 يوليو أن إسرائيل وافقت على “الشروط اللازمة” لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا في غزة.

في الأسبوع الماضي، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيت الأبيض، وفي الأسبوع نفسه، توسط مسؤولون قطريون في محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس حول وقف إطلاق النار.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن الحركة تؤيد التوصل إلى هدنة مؤقتة في حرب غزة، لكنها قد تعود للمطالبة باتفاق شامل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات الحالية.