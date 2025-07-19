شيخ العقل حمود الحناوي: 70% من أهالي السويداء مع الدولة السورية (فيديو)

أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز حمود الحناوي ضرورة وقف جميع الاعتداءات في محافظة السويداء، داعيا الحكومة السورية إلى “العمل على وقف التعديات من الجميع”.

وقال الحناوي في مقابلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الجمعة “جميع السوريين إخوتنا، ولا يجب أن نتقاتل مع العشائر التي نتقاسم معها العيش المشترك”. وأضاف “لنا تاريخنا الوطني، وشاركنا في استقلال البلاد، ولم نقف يوما مع أحد ضد الدولة”.

وشدَّد شيخ العقل على أن “70% من أهالي محافظة السويداء مع الدولة السورية” مؤكدا أن المحافظة “تتعرض للاعتداء من زمرة من المنفلتين”، مضيفا أن “المحافظ مصطفى البكور تعامل مع أبناء السويداء كواحد منهم”.

ونفى الحناوي وجود أي طلب من جانبه لتدخل أي جهة خارجية في سوريا، وقال “ناشدت الرئيس الشرع منع التعديات”، وأضاف “نقول للرئيس أحمد الشرع إن سوريا ودماء الشعب أمانة في عنقه”.

وأشار الحناوي إلى أن “طائفتنا تتعرض للإبادة، وأقف مع جميع السوريين للمطالبة بوقف إطلاق النار في السويداء”، مؤكدا “لا نقبل بإراقة الدماء، ونرفض المجازر الوحشية والفتنة في السويداء”.

وطالب بضرورة “وقف إطلاق النار ومنع التحشدات العسكرية والطائفية في السويداء”، لافتا إلى “نحن وأبناء العشائر وبقية الشعب السوري والدولة جميعنا خاسرون مما يجري”.

ومنذ الأحد الماضي، تدور اشتباكات دامية بين عشائر بدوية ومجموعات درزية، في حين عرقلت غارات جوية شنتها إسرائيل على محافظات سورية بزعم “حماية الدروز” جهود القوات الحكومية لاحتواء الأزمة.

وفي إطار مساعيها للحل، أعلنت الحكومة السورية عن 3 اتفاقات لوقف إطلاق النار في السويداء، كان آخرها مساء الخميس، وتضمَّن ذلك سحب القوات الحكومية من المحافظة “استجابة لوساطة عربية وأمريكية”.

لكن التهدئة لم تصمد طويلا، إذ تجددت الاشتباكات، الجمعة، إثر قيام مجموعة مسلحة من الدروز بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو.