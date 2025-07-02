إسرائيل تغتال مدير مستشفى الإندونيسي وزوجته وأطفاله في مدينة غزة (فيديو)

استشهد ظهر اليوم الأربعاء الدكتور مروان السلطان المدير العام لمستشفى الإندونيسي وزوجته وأطفاله بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشقته بمدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 10 أشخاص 8 منهم في شقة الدكتور مروان السلطان، وذكر أن هناك مصابين آخرين وصلوا إلى المستشفى، إضافة إلى عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

اغتيال الدكتور مروان

وذكر مراسل الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال استهدفت الدكتور مروان بقصف شقته في مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاده هو وزوجته وأطفاله.

وقال إن قوات الاحتلال وسّعت عدوانها اليوم الأربعاء وشنت عدة غارات على قطاع غزة منها غارة استهدفت شقة الدكتور مروان، وأخرى استهدفت خيمة في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم، وصول 142 شهيدا و487 مصابا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ونعت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الدكتور مروان السلطان مدير مستشفى الإندونيسي. وقالت في بيان “ببالغ الحزن والأسى، تنعى وزارة الصحة الفلسطينية والطواقم الطبية في قطاع غزة، شهيد الواجب الإنساني والطبي الدكتور مروان السلطان مدير مستشفى الإندونيسي”.

وقال البيان إن مروان “ارتقى شهيدًا برفقة عدد من أفراد أسرته قبل قليل، إثر استهداف الاحتلال لمنزله في مدينة غزة”، واستنكر البيان الجريمة البشعة بحق الكوادر الطبية.

وقال “نسأل الله له وعائلته الرحمة بعد مسيرة عطاء طويلة قضاها في ميادين الطب والرحمة، وكان خلالها رمزًا للتفاني والصمود والإخلاص، في أصعب الظروف وأشدّ اللحظات التي عاشها شعبنا تحت العدوان المتواصل”.