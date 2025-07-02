المقاومة تنفذ 3 هجمات في الشجاعية وإسرائيل تعترف بمقتل وإصابة جنود

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقتل جندي بجيش الاحتلال وإصابة 8 آخرين، بينهم 3 في حالة خطرة، جراء هجمات شنتها عليهم فصائل المقاومة بمنطقة الشجاعية شمال قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل العريف يانيف ميخلوفيتش، (19 عاما) من مدينة رحوفوت، وهو جندي مدرعات في الكتيبة 82 التابعة لفرقة “ساعار هجولان” (الفرقة السابعة)، خلال معارك شمال قطاع غزة.

وأُصيب في الحادث نفسه قائد دبابة وجندي مدرعات آخران بجروح خطيرة. كما أصيب جندي من وحدة “إيغوز” التابعة لفرقة الكوماندوز بجروح خطيرة خلال اشتباك منفصل بشمال القطاع.

سلسلة هجمات في الشجاعية

وقال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلسلة الحوادث بدأت صباح اليوم حوالي الساعة التاسعة صباحًا في إطار مناورة للفرقة 98 في حي الشجاعية.

وبدأ الهجوم بإطلاق صاروخ (آر بي جى) على مبنى يتواجد فيه جنود من وحدة “إيغوز”، ما أدى لإصابة جنديين بجروح متفاوتة.

وبعد 20 دقيقة، استُهدفت دبابة بصاروخ مضاد للدروع أثناء تنفيذ مهمة تعقب مسلحين، ما أسفر عن مقتل العريف ميخلوفيتش وإصابة طاقم الدبابة بجروح، منها خطيرة.

محاولات إخلاء المصابين

وردًا على الهجومين، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات مكثفة في المنطقة لمحاولة تصفية خلية المسلحين وتمكين إخلاء المصابين.

ثم وقعت حادثة إطلاق نار من قناص تابع لحماس داخل مسجد، ما أدى إلى إصابة جندي آخر بجروح خطيرة. كما تعرضت آلية هندسية من نوع D-9 لانفجار عبوة ناسفة، ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح متوسطة وخفيفة.

واشار المراسل، إلى أنه تم نقل جميع الجنود الثمانية المصابين في الحوادث المختلفة لتلقي العلاج في المستشفيات، وتم إبلاغ عائلاتهم بحالتهم الصحية.

وفي وقت سابقٍ اليوم، أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، استهدافها صباحا عشرات الجنود وآليات إسرائيلية في مربع الهدى شرق حي الشجاعية.