بعد رفض “بي بي سي” عرضه.. القناة الرابعة البريطانية تبث وثائقيا عن غزة

تعرض القناة الرابعة البريطانية الليلة عند منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، الفيلم الوثائقي “غزة: أطباء تحت الهجوم”، الذي يحقق في استهداف القوات الإسرائيلية للمستشفيات والطواقم الطبية خلال الحرب الجارية على غزة.

ويركز الفيلم على تحقيق استقصائي يوثق استهداف الجيش الإسرائيلي للمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي بغزة، في انتهاك محتمل للقانون الدولي.

ويتناول الفيلم أدلة على تعرض المستشفيات لهجمات متكررة، ووقائع تتعلق بـ”استهداف وتعذيب واعتقال أطباء وممرضين”، مشيرًا إلى أن جميع المستشفيات الـ36 الرئيسية في غزة تعرضت للهجوم أو التدمير من قبل القوات الإسرائيلية.

وقد أنتجت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” هذا الفيلم الاستقصائي عن طريق شركة الإنتاج المستقلة “Basement Films” إلا أن الهيئة قررت عدم عرضه، مبررة ذلك بـ”الحرص على الحياد التحريري”، بحسب بيان صادر عنها.

وفي المقابل، أكدت القناة الرابعة أن الفيلم خضع للتحقق التحريري الكامل، وتم التأكد من دقة المعلومات والمصادر، وأنه يلتزم بمعايير النشر المعتمدة لكل من القناة الرابعة وهيئة الاتصالات البريطانية (Ofcom).

Watch Gaza: Doctors Under Attack tonight at 10pm on Channel 4. Searingly powerful reporting which deserves to be seen widely. Thank you @Basement_Films @ramitanavai @bendepear and all who worked on this film over many many months. pic.twitter.com/Z8smjiZmgq

— Louisa Compton (@louisa_compton) July 2, 2025