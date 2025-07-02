حماس تدعو إلى تصعيد المقاومة ضد اعتداءات المستوطنين وبناء المستوطنات في الضفة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن اعتداءات المستوطنين وهدم المنازل وبناء البؤر الاستيطانية في الضفة تكشف “إرهاب الاحتلال وتستدعي تصعيد المقاومة”.

وقال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد إن “عمليات حرق المستوطنين لأراضي وممتلكات المواطنين في رام الله ونابلس والخليل والجرائم والاعتداءات في محافظات الضفة الغربية، تمثل الوجه الحقيقي والقبيح لهذه العصابات الاستيطانية التي لا تفهم إلا لغة الدمار والتخريب”.

تصاعد جرائم المستوطنين

وشدد على أن “الهجمات الإرهابية، وتصاعد جرائم المستوطنين، إضافة لعمليات الهدم والمصادرة وبناء بؤر استيطانية جديدة كما في منطقة المعرجات بأريحا، ستزيد من ثبات الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بحقوقه”.

وحذر شديد “الاحتلال من عواقب عدوانه ومخططاته، وإطلاقه العنان للمستوطنين لكي يعيثوا فسادًا في الضفة”. وقال “شعبنا ومقاومتنا لا يمكنهم السكوت على الظلم والعدوان، ولن يجني الاحتلال من بطشه إلا الخيبة والانكسار”.

اعتداءات المستوطنين

ويوم الاثنين، زار وفد دبلوماسي رفيع يضم 22 سفيرا يمثلون دول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا وكندا وروسيا والمكسيك وتشيلي، قرية كفر مالك شرق رام الله، التي تتعرض منذ فترة لاعتداءات متكررة من قِبل المستوطنين الإسرائيليين، كان أحدثها استشهاد 3 شبان فلسطينيين الأيام الماضية.

وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريحات للجزيرة مباشر، أن كفر مالك تواجه تصعيدا غير مسبوق من قِبل “ميليشيات المستوطنين المسلحة”، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تشمل قرى وتجمعات سكنية فلسطينية محاذية للمستوطنات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

مشاركة فعلية من الجيش

وأكد شعبان أن الهجمات لا يُنفّذها مستوطنون فحسب، بل تكون بمشاركة فعلية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يوثّق “نية الاحتلال في تهجير السكان الفلسطينيين قسرا لصالح توسيع المستوطنات وإقامة بؤر جديدة”.

وصعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، مما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألفا و500 منذ بدء حربه على غزة.