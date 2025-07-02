حماس: ندرس مقترحات الوسطاء لإنهاء العدوان وإغاثة شعبنا في غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تبذل جهودا مكثفة عبر الإخوة الوسطاء لـ”جسر الهوة” بين الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى اتفاق إطار يمهد لبدء جولة مفاوضات جادة.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنها تتعامل بمسؤولية عالية، وتجري مشاورات وطنية لمناقشة مقترحات الوسطاء (مصر وقطر)، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء العدوان، وتحقيق الانسحاب، وتوفير الإغاثة العاجلة لشعب قطاع غزة.

وادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن إسرائيل قبلت “الشروط اللازمة”، لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بقطاع غزة، معربا عن أمله في أن توافق عليها حركة (حماس).

ومرارا أعلنت (حماس) استعدادها لإطلاق سراح الأسرى مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، ويرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب.

نتنياهو: (حماس) لن تبقى في غزة

وفي المقابل، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة (حماس) لن تبقى في غزة، مشددا على أنه “لن تكون هناك حماسستان”.

وأكد نتنياهو، في تصريحات نقلتها وكالة “أسوشيتد برس”، أن “إسرائيل ستعمل على تحرير المخطوفين وهزيمة حماس واستئصالها من القطاع”.

كما أعلن نتنياهو عن خطة لربط الغرب بآسيا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية، مستفيدا من موارد الطاقة كافة في المنطقة، على حد وصفه.