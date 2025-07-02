ردا على الرسوم المسيئة.. نائب يصدح بالصلاة على النبي في البرلمان التركي (شاهد)

عبّر النائب عن حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، يوجل أرزن هاجي أوغولاري، عن احتجاجه على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد “صلى الله عليه وسلم” التي نشرتها مجلة “ليمان” التركية، على طريقته الخاصة خلال جلسة في البرلمان التركي أمس الثلاثاء، حيث ردّد الصلاة على النبي.

ونشر هاجي أوغولاري عبر حساباته على المنصات، مقطع فيديو لكلمته التي بدأها موجهاً حديثه إلى رئيس البرلمان، قائلا “سيدي الرئيس، هذه المرة، جاء القبح من رسم كاريكاتوري رديء، هذه المرة، جاء القبح من مجلة رسوم كاريكاتورية رديئة، وهنا في المجلس التشريعي، جميع الأحزاب، جميع نوابنا، دعونا نقولها معًا، من فضلكم: اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم”.

وكررها أكثر من مرة بمشاركة عدد من أعضاء النواب الذين رددوا معه الصلاة على النبي.

غضب شعبي

وسيطرت حالة من الغضب على الشارع التركي، بعد أن نشرت مجلة ليمان رسوما كاريكاتيرية تسخر من النبي محمد والنبي موسى عليهما الصلاة والسلام في عددها الصادر بتاريخ 26 يونيو/حزيران الماضي، وتم اعتقال عدد من العاملين فيها.

ومجلة ليمان مجلة ساخرة تصدر أسبوعيًّا في تركيا وقد تأسست عام 1991، وتُعرف بأسلوبها النقدي اللاذع في القضايا السياسية والاجتماعية.

وفي عددها الأخير، نشرت المجلة رسومًا كاريكاتيرية أثارت جدلاً كبيرًا، حيث رسمت رجلين يحملان اسم محمد وموسى قُتلا في غزة، الأمر الذي اعتبره الأتراك إساءة للقيم الدينية وتمثيلا للأنبياء بشكل مسيء.