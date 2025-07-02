غزة.. مهلة 10 أيام لياسر أبو شباب لتسليم نفسه

أصدرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الأربعاء، قرارا بحق “ياسر جهاد أبو شباب” (32 عاما) المتهم بالتعاون مع الاحتلال.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن “المحكمة الثورية في قطاع غزة” أمهلت “المتهم: (ياسر جهاد منصور أبو شباب عشرة أيام من تاريخ اليوم الأربعاء، وذلك لتسليم نفسه للجهات المختصة لمحاكمته أمام الجهات القضائية، وفق التهم التالية:

1- الخيانة والتخابر مع جهات معادية.

2- تشكيل عصابة مسلحة.

3- العصيان المسلح.

وأضاف البيان “في حال عدم تسليم نفسه، يعتبر فارًّا من وجه العدالة ويحاكم غيابيًّا. وعلى كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، وإلا يعتبر متسترًا على مجرم فارّ من وجه العدالة”.

من هو “أبو شباب”؟

ينتسب ياسر أبو شباب إلى عشيرة التَّرابين في رفح، وكان قبل الحرب منخرطا في تجارة المخدرات وجرائم التهريب، وقد اعتقلته حركة حماس بتهم تتعلق بنشاطاته الإجرامية.

غير أن خروجه من السجن كان دراميا، فقد أفادت تقارير في هآرتس ويسرائيل هيوم بأن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مقر الشرطة الفلسطينية أدّت إلى هدم السجن الذي كان فيه، ففرّ تحت غطاء القصف.

وبعد هروبه، أسس أبو شباب ميليشيا أطلق عليها اسم “القوات الشعبية”، زاعما أن هدفها “تأمين المساعدات الإنسانية وحماية الأهالي من فوضى حماس“.